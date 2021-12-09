У Сумській райдержадміністрації рятувальники провели координаційну нараду про посилення роз’яснювальної роботи в житловому секторі 08 грудня було проведено координаційну нараду у Сумській районній державній адміністрації. Участь у заході взяли представники Сумського районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сумської районної державної адміністрації, Служба у справах дітей Сумської районної державної адміністрації, АТ «Сумигаз», АТ «Сумиобленерго» та апарату райдержадміністрації.

Керував нарадою перший заступник голови Сумської районної державної адміністрації Андрій Петров.

На нараді обговорили основні негативні тенденції з кількістю та наслідками пожеж, що виникають в житловому секторі. Зокрема, особливу увагу звернули на малозабезпечені та неблагонадійні сім`ї, людей з обмеженими можливостями та похилого віку, самотніх осіб. Також домовились про організацію та проведення спільних рейдових відпрацювань населених пунктів на території Сумського району з представниками Національної поліції, соціальних служб та інших представників зацікавлених організацій району та тісну співпрацю при проведенні профілактичних заходів, зокрема розміщення та розповсюдження пам`яток та інших матеріалів наочної агітації.

Окремо, на нараді було зазначено дотримання додаткових спеціальних карантин обмежень при проведенні відповідних профілактичних заходів.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області