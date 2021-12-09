У Сумській райдержадміністрації рятувальники провели координаційну нараду про посилення роз’яснювальної роботи в житловому секторі

Керував нарадою перший заступник голови Сумської районної державної адміністрації Андрій Петров.
На нараді обговорили основні негативні тенденції з кількістю та наслідками пожеж, що виникають в житловому секторі. Зокрема, особливу увагу звернули на малозабезпечені та неблагонадійні сім`ї, людей з обмеженими можливостями та похилого віку, самотніх осіб. Також домовились про організацію та проведення спільних рейдових відпрацювань населених пунктів на території Сумського району з представниками Національної поліції, соціальних служб та інших представників зацікавлених організацій району та тісну співпрацю при проведенні профілактичних заходів, зокрема розміщення та розповсюдження пам`яток та інших матеріалів наочної агітації.
Окремо, на нараді було зазначено дотримання додаткових спеціальних карантин обмежень при проведенні відповідних профілактичних заходів.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області