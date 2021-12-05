У Сумах проводять конкурс на найкраще побажання олімпійцям До дня Святого Миколая Сумське обласне відділення Національного олімпійського комітету України оголошує конкурс на краще «Мотиваційне побажання» для олімпійської збірної України, яка незабаром буде відстоювати честь України на ХХІV Зимових Олімпійських Іграх в Пекіні.

Умови прості:

- бути підписаним на Сторінку «НОК України в Сумській області»;

- відмітити у коментарях 3 друзів (це засвідчить вашу участь у конкурсі);

- надіслати своє «Мотиваційне побажання» на ел.адресу: sumy-obl.noc@ukr.net.

19 грудня засіданням конкурсної комісії будуть обрані 3 найкращих «мотиваційних побажання» для наших спортсменів.

Переможці отримають кошики з подарунками та олімпійською атрибутикою.

Фото цих номінантів та їх творчі витвори будуть опубліковані на сторінці НОК України в Сумській області та на сайті Національного олімпійського комітету України.

Якщо ви не збираєтесь брати участь, будемо вдячні за поширення допису!