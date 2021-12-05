У Сумах проводять конкурс на найкраще побажання олімпійцям

Умови прості:
- бути підписаним на Сторінку «НОК України в Сумській області»;
- відмітити у коментарях 3 друзів (це засвідчить вашу участь у конкурсі);
- надіслати своє «Мотиваційне побажання» на ел.адресу: sumy-obl.noc@ukr.net.
19 грудня засіданням конкурсної комісії будуть обрані 3 найкращих «мотиваційних побажання» для наших спортсменів.
Переможці отримають кошики з подарунками та олімпійською атрибутикою.
Фото цих номінантів та їх творчі витвори будуть опубліковані на сторінці НОК України в Сумській області та на сайті Національного олімпійського комітету України.
Якщо ви не збираєтесь брати участь, будемо вдячні за поширення допису!