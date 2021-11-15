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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:12304

Лебединцы сдали пьяного водителя копам (видео)

Лебединские полицейские остановили мужчину, управлявшего транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.

В полицию обратились граждане, которые сообщили, что в Лебедине двигается автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения своими действиями он едва не совершил несколько ДТП.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции №3 (г. Лебедин) немедленно приступили к поискам транспортного средства по ориентированию. Вскоре обнаружили и остановили его на одной из улиц города Лебедин.

У водителя авто было явные признаки алкогольного опьянения, поэтому правоохранители предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки. От чего он отказался и попросил пройти осмотр в медицинском заведении. Однако попав в больницу, и там проходить осмотр отказался.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административном правонарушении «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» и отстранили его от управления. За совершенное ему грозит 17 000 гривен штрафа с лишением права вождения транспортными средствами сроком на один год.

Право Пьяный за рулем
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