Служба зайнятості Сумщини: під особливою опікою вчорашні захисники України Основне завдання служби зайнятості – якісне надання послуг всім категоріям громадян, які звернулися до служби зайнятості у пошуку роботи.

Однак питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців, у т.ч. учасників антитерористичної операції, є одним із основних напрямів роботи служби зайнятості - відзначає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний,

- Протягом нинішнього року 1014 осіб мали статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь у АТО (ООС), з них 223 особи були працевлаштовані, в тому числі одна особа - шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово, аби відкрити власну справу, - говорить Володимир Підлісний. - Професійне навчання проходили 23 особи. У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 10 осіб.

На сьогодні в області мають статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь у АТО (ООС), 310 осіб, з них отримують допомогу по безробіттю 224 особи.

За словами посадовця, вчорашні військовослужбовці перебувають під посиленою увагою фахівців обласної служби зайнятості, до них прикріплені особисті консультанти, які надають широкий спектр послуг кожному демобілізованому вояку, здійснюють індивідуальний супровід, аби прискорити адаптацію до мирного життя, знайти роботу з гідною заробітною платою та соціальним пакетом, допомогти закріпитися на робочому місці.