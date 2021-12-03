Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:41273

Служба зайнятості Сумщини: під особливою опікою вчорашні захисники України

Основне завдання служби зайнятості – якісне надання послуг всім категоріям громадян, які звернулися до служби зайнятості у пошуку роботи.

Однак питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців, у т.ч. учасників антитерористичної операції, є одним із основних напрямів роботи служби зайнятості - відзначає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний,

- Протягом нинішнього року 1014 осіб мали статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь у АТО (ООС), з  них 223 особи були працевлаштовані, в тому числі одна особа - шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово, аби відкрити власну справу, - говорить Володимир Підлісний. - Професійне навчання проходили 23 особи. У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 10 осіб.

На сьогодні в області мають статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь у АТО (ООС), 310 осіб, з них отримують допомогу по безробіттю 224 особи.

За словами посадовця, вчорашні військовослужбовці перебувають під посиленою увагою фахівців обласної служби зайнятості, до них прикріплені особисті консультанти, які надають широкий спектр послуг кожному демобілізованому вояку, здійснюють індивідуальний супровід, аби прискорити адаптацію до мирного життя, знайти роботу з гідною заробітною платою та соціальним пакетом, допомогти закріпитися на робочому місці.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

«Сумыгаз Сбыт» предлагает бизнесу зафиксировать цену на электроэнергию в первом квартале 2022 года
Сегодня 12:07
На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 288 человек
Сегодня 08:44
На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения
Вчера 15:55
В Ахтырке на месте пожара обнаружили тело пожилой женщины
Сегодня 13:37
Лебединцы сдали пьяного водителя копам (видео)
Сегодня 13:12
Служба зайнятості Сумщини: під особливою опікою вчорашні захисники України
Сегодня 12:41
На Сумщине полиция проводит проверки магазинов оружия (видео)
Сегодня 12:22
Сумские патрульные вернули домой мужчину, которого разыскивала жена
Сегодня 11:59
В Путивле в ДТП травмировался мотоциклист
Сегодня 11:28
Сумская маршрутка потеряла колесо
Сегодня 10:55
Игроки Сумского ЦОПа вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Сегодня 09:42
Недалеко от Сумщины произошло землетрясение
Сегодня 08:51
view counter
view counter

Статьи

Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
Сегодня 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
Вчера 16:36
Дополнительные обследования при беременности
Вчера 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
06.12.2021 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мій коханий ворог (Пітер Хатчингс, 2021)
Мій коханий ворог (Пітер Хатчингс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.05
Чорна скринька (Ян Гозлан, 2021)
Чорна скринька (Ян Гозлан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.45
Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті (Йоханнес Робертс, 2021)
Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті (Йоханнес Робертс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 21.00
Вавілон ХХ (Іван Миколайчук, 1979)
Вавілон ХХ (Іван Миколайчук, 1979)
Кино Планета Кіно
18.45
Спенсер: Таємниця принцеси Діани (Пабло Ларраін, 2021)
Спенсер: Таємниця принцеси Діани (Пабло Ларраін, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 16.00; 18.15
Як живий (Джош Янович, 2019)
Як живий (Джош Янович, 2019)
Кино Планета Кіно
12.35; 22.00
Вестсайдська історія (Стівен Спілберг, 2021)
Вестсайдська історія (Стівен Спілберг, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.55; 15.50; 20.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.