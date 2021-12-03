«Сумыгаз Сбыт» предлагает бизнесу зафиксировать цену на электроэнергию в первом квартале 2022 года Поставщик энергоресурсов ООО «Сумыгаз Сбыт», работающий под брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», предлагает компаниям категории малого и среднего бизнеса заключить договор поставки электроэнергии на первый квартал 2022 г. по тарифу «Фиксированный».

Выбрав этот вариант, клиенты компании могут оградить себя от колебания цен на оптовых рынках электроэнергии в течение самого холодного времени года и иметь стабильную цену до конца марта.

Предложение действует для потребителей группы Б, то есть для тех, кто не имеет средств почасового учета электроэнергии, на территории объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

«Преимуществом тарифа «Фиксированный» является удобство планирования объема затрат на электроэнергию в условиях существенного колебания цены на рынке в сутки вперед (РСВ). В частности, по данным Оператора рынка, средневзвешенная цена на РСВ в последние два месяца существенно росла: в октябре – на 25% по сравнению с сентябрем, в ноябре – на 22% по сравнению с октябрем», – говорит начальник отдела продаж юридическим лицам Ирина Закаблук.

Компания впервые предложила тариф «Фиксированный» в июле этого года. Клиенты, воспользовавшиеся возможностью и заключившие договора на поставку электроэнергии по этому тарифу в предыдущие периоды, уже успели оценить его преимущества.

Заключить договор по тарифу «Фиксированный» на первый квартал 2022 г. представители малого и среднего бизнеса могут до 13 декабря 2021 г. Клиент самостоятельно выбирает наиболее удобный для него способ оплаты из трех – предоплата, подекадная оплата или послеплата.

Подробнее проконсультируют менеджеры компании:

- в Сумах – (067) 543 12 27

- в Шостке – (067) 501 48 30

- в Конотопе – (067) 543 11 80

- в Ромнах – (067) 543 11 79

- в Ахтырке – (067) 681 42 97

Следить за актуальной информацией по вопросам поставки электроэнергии можно на официальном сайте поставщика ООО «Сумыгаз Сбыт» в разделе «Для бизнеса», а так же на странице компании в Фейсбук.

Справка. ООО «Сумыгаз Сбыт» более шести лет стабильно и бесперебойно обеспечивает клиентов энергоресурсами. Компания осуществляет хозяйственную деятельность на основании лицензии на поставку природного газа от №633 от 11.05.2017 и электроэнергии №1119 от 17.06.2020 года.