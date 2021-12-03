Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28231

В Путивле в ДТП травмировался мотоциклист

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, около часа ночи в Путивле, водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Как установили сотрудники полиции, 37-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Мустанг, не справился с управлением и упал с транспортного средства.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах сразу два ДТП в районе Харьковского моста
Вчера 17:54

В Сумах сразу два ДТП в районе Харьковского моста

Аварии произошли сегодня, 8 декабря, около 17.00 на ул. Харьковская....

В Шостке в ДТП пострадали супруги-пешеходы (видео)
Вчера 15:39

В Шостке в ДТП пострадали супруги-пешеходы (видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний мужчина и его 62-летняя жена с телесными повреждениями госпитализированы в больницу....

На Сумщине водитель уплатит штраф за то, что врезался в корову
Вчера 13:33

На Сумщине водитель уплатит штраф за то, что врезался в корову

Дорожно-транспортное происшествие обошлось водителю в 850 гривен. Соответствующее постановление на днях вынес местный суд....

В Шостке на переходе сбили сразу двух пешеходов.
07.12.2021 20:45

В Шостке на переходе сбили сразу двух пешеходов.

Сегодня вечером, 7 декабря, по ул. Воронежской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие....

В центре Сум произошло ДТП, которое виновник «не заметил» (видео)
07.12.2021 18:04

В центре Сум произошло ДТП, которое виновник «не заметил» (видео)

Автопроисшествие произошло в переулке Терезова....

Новости

«Сумыгаз Сбыт» предлагает бизнесу зафиксировать цену на электроэнергию в первом квартале 2022 года
Сегодня 12:07
На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 288 человек
Сегодня 08:44
На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения
Вчера 15:55
Служба зайнятості Сумщини: під особливою опікою вчорашні захисники України
Сегодня 12:41
На Сумщине полиция проводит проверки магазинов оружия (видео)
Сегодня 12:22
Сумские патрульные вернули домой мужчину, которого разыскивала жена
Сегодня 11:59
В Путивле в ДТП травмировался мотоциклист
Сегодня 11:28
Сумская маршрутка потеряла колесо
Сегодня 10:55
Игроки Сумского ЦОПа вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Сегодня 09:42
Недалеко от Сумщины произошло землетрясение
Сегодня 08:51
Новослободская, Поповская, Чернеччинская и Шосткинская громады будут разрабатывать стратегии развития совместно с U-LEAD
Сегодня 08:32
Кому в Сумах отключат свет в пятницу?
Сегодня 08:03
view counter
view counter

Статьи

Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
Сегодня 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
Вчера 16:36
Дополнительные обследования при беременности
Вчера 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
06.12.2021 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
17.30
Jazz-fusion band "Aramis"
Jazz-fusion band "Aramis"
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.