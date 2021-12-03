В Путивле в ДТП травмировался мотоциклист В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, около часа ночи в Путивле, водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Как установили сотрудники полиции, 37-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Мустанг, не справился с управлением и упал с транспортного средства.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.