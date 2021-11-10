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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:55181

Сумская маршрутка потеряла колесо

Никогда такого не было, и вот опять...

Сегодня, 9 декабря, утром у маршрутки, которая двигалась по улице Петропавловской в Сумах, отпало колесо, пишет СТС.

Напомним: перед выездом на маршрут якобы автобусы якобы проходят техосмотр…

Общество Ведро с гайками Маршрутки Отпало колесо
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
17.30
Jazz-fusion band "Aramis"
Jazz-fusion band "Aramis"
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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