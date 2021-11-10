Сумская маршрутка потеряла колесо Никогда такого не было, и вот опять...

Сегодня, 9 декабря, утром у маршрутки, которая двигалась по улице Петропавловской в Сумах, отпало колесо, пишет СТС. Напомним: перед выездом на маршрут якобы автобусы якобы проходят техосмотр…