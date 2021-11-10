Сумская маршрутка потеряла колесо

Сегодня, 9 декабря, утром у маршрутки, которая двигалась по улице Петропавловской в Сумах, отпало колесо, пишет СТС.
Напомним: перед выездом на маршрут якобы автобусы якобы проходят техосмотр…
По обращению представителя движения урбанистов Владимира Ведмедева отдел транспорта предоставил график движения 51-го автобуса "Песчаное-Прокофьева" по рабочим дням и проводит...
Такой вывод можно сделать из ответа отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета на жалобу сумчанина Андрея Кружило...
В Сумах остановить пьяного водителя маршрутки помогли пешеходы....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу 4 петиции, касающиеся маршруток....
Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250)....