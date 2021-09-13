Игроки Сумского ЦОПа вышли в 1/8 финала чемпионата мира В Таиланде стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет.

В турнире принимают участие игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ.

Среди юношей Александр Бойко (Новая Каховка) и Алексей Бойко (Прилуки) на групповом этапе сначала проиграли канадцам 1:2 (14-21, 21-19, 13-15), а затем дважды выиграли – у поляков 2:1 (18-21, 21-18, 15-6) и россиян 2:0 (21-13, 21-9) и с первого места вышли в 1/8 финала. Соперник определится в первом раунде плей-офф

Среди девушек играют Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, которые со второго места в группе вышли в первый раунд плей-офф, где встретятся с испанками.