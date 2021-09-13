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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:42337

Игроки Сумского ЦОПа вышли в 1/8 финала чемпионата мира

В Таиланде стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет.

В турнире принимают участие игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ.

Среди юношей Александр Бойко (Новая Каховка) и Алексей Бойко (Прилуки) на групповом этапе сначала проиграли канадцам 1:2 (14-21, 21-19, 13-15), а затем дважды выиграли – у поляков 2:1 (18-21, 21-18, 15-6) и россиян 2:0 (21-13, 21-9) и с первого места вышли в 1/8 финала. Соперник определится в первом раунде плей-офф

Среди девушек играют Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, которые со второго места в группе вышли в первый раунд плей-офф, где встретятся с испанками.

Спорт Пляжный волейбол
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
17.30
Jazz-fusion band "Aramis"
Jazz-fusion band "Aramis"
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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