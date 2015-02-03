Недалеко от Сумщины произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3,4 (по шкале Рихтера) произошло 7 декабря в 16.45.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Черниговской области возле поселка Холмы (в 60 км от Шостки), на глубине 10 км, пишет Шостка.INFO.

«По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах», – говорится в сообщении.