Недалеко от Сумщины произошло землетрясение

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в Черниговской области возле поселка Холмы (в 60 км от Шостки), на глубине 10 км, пишет Шостка.INFO.
«По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах», – говорится в сообщении.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre) 3 февраля на территории Сумской области в 7:56 произошло землетрясение силой 4,6...