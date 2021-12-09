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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:44366

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 288 человек

COVID-19 подтвердили у 288 человек (Конотопский р-н – 62, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 41, Сумской р-н – 152, Шосткинский р-н – 4).

По состоянию на 9 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 127 512 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2674 летальных исхода, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 118 525 человек, из них за прошедшие сутки – 647 (Конотопский р-н – 117, Ахтырский р-н – 72, Роменский р-н – 59, Сумской р-н – 319, Шосткинский р -н – 80).

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Общество Коронавирус
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
17.30
Jazz-fusion band "Aramis"
Jazz-fusion band "Aramis"
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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