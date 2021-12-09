На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 288 человек COVID-19 подтвердили у 288 человек (Конотопский р-н – 62, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 41, Сумской р-н – 152, Шосткинский р-н – 4).

По состоянию на 9 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 127 512 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2674 летальных исхода, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 118 525 человек, из них за прошедшие сутки – 647 (Конотопский р-н – 117, Ахтырский р-н – 72, Роменский р-н – 59, Сумской р-н – 319, Шосткинский р -н – 80).