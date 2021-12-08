На Сумщине полицейские ищут неизвестного водителя, совершившего смертельное ДТП В результате произошедшего ДТП около 19 часов в селе Сосновка пешеход погиб на месте происшествия.

Как предварительно установили сотрудники полиции, неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину и уехал с места происшествия. В настоящее время личность водителя устанавливается.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские разыскивают водителя и обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой, если Вы владеете любой информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП, сообщите об этом в Конотопский районный отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070-21-74 и (050) 307-98-84 или на линию 102. Будем благодарны за помощь.