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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Суд в Сумах закончил слушать дело о гибели 12-летнего мальчика в аварии в школьной поездке

Суд закончил рассмотрение дела учительницы, которую судят за «ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего».

Речь идет о гибели 12-летнего школьника из Сум в аварии. Она случилась, когда дети возвращались из Польши в мае 2018 года на территории Беларуси, говорится в сюжете Суспільного.

На заседании 8 декабря допрашивали обвиняемую и двух свидетелей. Обвиняемая Екатерина Обидець сказала, что не организовывала поездку, а сопровождала детей. Она рассказала, что это было частная поездка, в которую она поехала, находясь в отпуске.

«Я не была ни организатором проекта, ни организатором поездки. Я была координатором, то есть передавала необходимую информацию от польской стороны и от перевозчиков. Польская сторона указывала свои условия, я эти условия рассказала здесь, что сказали водители, нужно для перевозки, я также сообщила родителям и детям», – отметила обвиняемая.

Рассказывая о подготовке и совершении поездки, обвиняемая, в частности, сказала, что идея посадить мальчика на переднее сиденье у водителя принадлежала его маме. Также отметила, что не считает себя виновной. Мать погибшего мальчика Алла Кушниренко обвинила ее во лжи.

Также допросили директора Великописаревской школы и ее заместительницу. Они тоже утверждали, что это была неофициальная поездка, в которой учительница сопровождала нескольких детей из их школы. После двухчасового слушания суд объявил об окончании судебного разбирательства и назначил судебные прения – на 21 декабря.

Напомним: авария произошла 13 мая 2018 года. Группу из 26 детей перевозили тремя микроавтобусами из Польши через Беларусь в Сумскую область. На 54 км автодороги Каменец-Шерешево-Свислочь, близ села Мартынюки, один из микроавтобусов столкнулся с погрузчиком. Тогда погиб 12-летний сумчанин, и еще шесть школьников травмировались. Обвиняемая – учительница, которая организовала поездку детей в Польшу.

Учительницу обвиняют по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего». Если вину учительницы докажут, ей грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, перевозившие детей автомобили не имели разрешений на такие перевозки, не имели их и водители.

Право Гибель ребенка
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