В Сумах сразу два ДТП в районе Харьковского моста

Одна из аварий за Харьковским мостом напротив кафе «Колибри». Как сообщили Данкор онлайн очевидцы, нетрезвый мужчина пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, Он почти перешел, когда его сбил «Ниссан», водитель которого не ожидал такого подвоха в этом месте. На месте работает полиция и «скорая».
Вторая авария на перекрестке ул. Гагарина и Покровской площади. Здесь также полиция. Подробности позже…
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