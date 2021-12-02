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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54520

В Сумах сразу два ДТП в районе Харьковского моста

Аварии произошли сегодня, 8 декабря, около 17.00 на ул. Харьковская.

Одна из аварий за Харьковским мостом напротив кафе «Колибри». Как сообщили Данкор онлайн очевидцы, нетрезвый мужчина пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, Он почти перешел, когда его сбил «Ниссан», водитель которого не ожидал такого подвоха в этом месте. На месте работает полиция и «скорая».

Вторая авария на перекрестке ул. Гагарина и Покровской площади. Здесь также полиция. Подробности позже…

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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