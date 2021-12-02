В Сумах сразу два ДТП в районе Харьковского моста Аварии произошли сегодня, 8 декабря, около 17.00 на ул. Харьковская.

Одна из аварий за Харьковским мостом напротив кафе «Колибри». Как сообщили Данкор онлайн очевидцы, нетрезвый мужчина пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, Он почти перешел, когда его сбил «Ниссан», водитель которого не ожидал такого подвоха в этом месте. На месте работает полиция и «скорая».

Вторая авария на перекрестке ул. Гагарина и Покровской площади. Здесь также полиция. Подробности позже…