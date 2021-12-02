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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:02159

На Сумщине во время пожара дома сгорел 58-летний мужчина.

Пожар произошел сегодня, 8 декабря, по улице Леваневского в Воронеже на Шосткинщине.

В 6.09 о том, что горит частный дом в службу спасения "101" сообщили прохожие, сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд.

По указанному адресу выехали дежурные караулы 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Шостки и 31-го Государственного пожарно-спасательного поста Воронежа.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена часть жилого дома и кровля. Существовала угроза распространения огня на весь дом и две рядом расположенных хозяйственных постройки.

Последующего распространения огня не допустили и пожар ликвидировали. Во время тушения в доме спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины, вероятно, 58-летнего хозяина дома. Личность погибшего еще не установлена, как и ущерб и причина возгорания.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем, пишет Шостка.инфо.

Право Пожар Смерть на пожаре
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