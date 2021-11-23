На Сумщине прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Ожидается облачная погода, временами небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -1...+4°С, сообщает Сумский гидрометцентр.
Новая неделя в Сумской области начнется повышением температуры воздуха и осадками, которые приносит Балканский циклон....
Утром и первой половиной дня 3 декабря по Сумской области и Сумы сохранится туман, видимость 200-500 м....
В начале новой недели под влиянием южного циклона по имени Benedikt на Сумщине ожидается дождливая, ветреная погода с колебаниями температуры....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
В ближайшие дни погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления....