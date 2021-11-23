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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56207

На Сумщине прогнозируют мокрый снег и гололедицу

9 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт.

Ожидается облачная погода, временами небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -1...+4°С, сообщает Сумский гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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