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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить мужчину, который препятствовал работнику Госэкоинспекции и порезал колеса служебного авто

Бурынским отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины, который, грубо нарушая общественный порядок, препятствовал работнику Госэкоинспекции выполнять свою работу.

По данным следствия, происшествие произошло 20 августа 2021 года возле с. Леонтиевка на Бурынщине. Специалист Госэкоинспекции в Сумской области прибыл на служебном автомобиле на участок местности, где в это время производилась вырубка деревьев. Осмотрев местность, экоинспектор вызвал правоохранителей. В это время к автомобилю подошли несколько человек, двое из которых силой начали вытаскивать работника из салона служебного автомобиля и пытались отобрать у него мобильный телефон. Когда нападающим не удалось вытащить служащего из транспортного средства, они порезали четыре колеса служебного автомобиля.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 343 (воздействие в любой форме на работника правоохранительного органа с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей) УК Украины.

Санкция самой строгой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

Вместе с тем, досудебное расследование в отношении сообщника подозреваемого продолжается, решается вопрос привлечения его к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Воздействие на работника правоохранительного органа Госэкоинспекция Нарушение общественного порядка
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