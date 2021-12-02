На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения АО «Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал».

Задолженность за услуги – такова причина прекращения распределения электроэнергии КП «Горводоканал». Отключение намечено на вторник, 14 декабря, с 9.00 часов.

По состоянию на 07.12.2021 задолженность КП «Горводоканал» перед АО «Сумыоблэнерго» за услуги по распределению электрической энергии составляет 5,214 млн. грн.

Понимая, что жители г. Сумы не должны быть заложниками нерешенных финансовых вопросов и деятельности руководства КП «Горводоканал», АО «Сумыоблэнерго» неоднократно продлевало срок оплаты предоставленных услуг, но бесполезно.

АО «Сумыоблэнерго» оказалось в крайне критической финансово-экономической ситуации. К сожалению, в такой ситуации нет иных мер воздействия, чем предусмотренные действующим законодательством, а именно – прекращение предоставления услуг по распределению электрической энергии КП «Горводоканал».

Учитывая сложную ситуацию и социальное напряжение, которое может повлечь за собой отключение КП «Горводоканал», АО «Сумыоблэнерго» обратилось с просьбой посодействовать в решении вопроса уплаты задолженности к городскому голове г. Сумы.

АО «Сумыоблэнерго» сообщает о персональной ответственности руководства КП «Горводоканал» за последствия, связанные с частичным или полным прекращением электроснабжения.