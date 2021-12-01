В Шостке в ДТП пострадали супруги-пешеходы (видео) В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний мужчина и его 62-летняя жена с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Событие произошло вчера по улице Воронежской в Шостке. Как предварительно установили сотрудники полиции, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершил наезд на двух пешеходов, которые в это время пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 60-летний мужчина и его 62-летняя жена получили телесные повреждения. Оба пешехода госпитализированы в больницу.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.