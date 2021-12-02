Процес декларування стає простіше! Процес відкриття нового бізнесу стає простіше.

Для надання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки достатньо скористатися онлайн-ресурсом. Так 14 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 80 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», яка удосконалює процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а також надає можливість суб’єкту господарювання подати декларацію в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за посиленням https://e-services.dsns.gov.ua/.

З порядком реєстрації зазначених декларацій та використання порталу електродних послуг Державної служби надзвичайних ситуацій можна ознайомитися в Інструкції з користування порталу за вищезазначеним посиленням.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області