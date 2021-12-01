На Сумщине водитель уплатит штраф за то, что врезался в корову Дорожно-транспортное происшествие обошлось водителю в 850 гривен. Соответствующее постановление на днях вынес местный суд.

Само ДТП произошло 1 октября 2021 года в 15.20 на ул. Центральная в с. Имшана на Ямпольщине. Водитель, управляя автомобилем Ford Tranzit, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоявшую на обочине корову.

Отмечается, что транспортное средство получило механические повреждения. В то же время, постановление суда не содержит информации о травмах, причиненных корове, пишет Ямпіль.інфо.