В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки 7 декабря в 14:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 211440 по ул. Леонида Татаренко в г. Тростянец.

О пожаре сообщил владелец, который, заведя автомобиль, почувствовал резкий запах дыма в салоне. На место происшествия был направлен очередной караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен двигатель автомобиля. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части автомобили.

В 14:40 возгорание локализовали, а в 14:48 полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.