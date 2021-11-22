В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки

О пожаре сообщил владелец, который, заведя автомобиль, почувствовал резкий запах дыма в салоне. На место происшествия был направлен очередной караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен двигатель автомобиля. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части автомобили.
В 14:40 возгорание локализовали, а в 14:48 полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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