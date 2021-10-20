Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:13223

На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст

Глухівська міська рада повідомляє про смерть знаменитого глухівчанина – Михайла Михайловича ЧАСНИЦЬКОГО.

Він відійшов у вічність на 83 році життя, залишивши по собі величезну спадщину: музей історії євреїв Глухівщини, книги, сотні публікацій.

За дослідницьку і краєзнавчу роботу, увіковічнення пам’яті видатних євреїв, які мали глухівське коріння, і активну громадську діяльність він був нагороджений орденом «За заслуги» III cтупеня, визнаний «Професіоналом року» у рідному місті.
Як член Національної спілки краєзнавців і Національної спілки журналістів багато публікувався у різних вітчизняних і закордонних газетах, журналах, збірках з нарисами про долі наших земляків-євреїв у різні історичні часи.

Автор книг «Глухів. Євреї. Пам’ять жива», «Євреї. Глухів і Сумщина», «Мій трагічний і героїчний народ». За його ініціативи у Глухові встановлювались меморіальні дошки і пам’ятники, перейменовувались вулиці, присвоювались почесні звання.

Він був справжнім сином свого народу і своєї епохи. Народився у Москві у 1938 році, а вже наступного року батька розстріляли як «ворога народу». З таким статусом родина була вимушена шукати притулок у далеких родичів в Україні, в Конотопі. Пізніше Михайло Часницький закінчив Глухівський технікум електрифікації і механізації, 40 років працював конструктором на одному із глухівських заводів. Разом з дружиною були одними із засновниками єврейської громади у місті, на громадських засадах створювали музей.

 
Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах умер известный хирург
25.11.2021 12:57

В Сумах умер известный хирург

В возрасте 63 лет внезапно оборвалась жизнь сумского хирурга Петренко Сергея Лукича....

На Сумщине умер священник, болевший раком
15.11.2021 14:26

На Сумщине умер священник, болевший раком

14 ноября после тяжелой онкологической болезни ушел из жизни клирик Лаврентьевского храма села Косовщина диакон Олег Дубяга....

Умер почетный ректор СумГУ
02.11.2021 11:35

Умер почетный ректор СумГУ

Сумской государственный университет с глубокой печалью сообщает, что ушел из жизни почетный ректор СумГУ, Заслуженный работник образования Украины, Заслуженный профессор...

На Сумщине ушел из жизни начальник прокуратуры Путивльщины
01.11.2021 17:03

На Сумщине ушел из жизни начальник прокуратуры Путивльщины

Коллектив органов прокуратуры Сумщины глубоко сожалеет по поводу преждевременной смерти начальника Путивльского отдела Конотопской окружной прокуратуры Артема Викторовича Чуева....

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине
20.10.2021 10:48

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

19 октября на 77-м году ушел из жизни настоятель Архангело-Михайловского храма села Ображеевка Шосткинской громады протоиерей Василий Ворушило....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 274 человек
Сегодня 08:52
На Сумщине водитель уплатит штраф за то, что врезался в корову
Сегодня 13:33
В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 13:30
На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст
Сегодня 13:13
В Сумах не работает светофор на перекрестке ул. Харьковская и ул. Героев Сумщины
Сегодня 12:56
Усиление карантина на новогодние праздники не планируется
Сегодня 12:39
Житель Сумщины усмирил брата кулаками до смерти
Сегодня 12:07
В Сумской ОГА похвастались, что за год отремонтировали чуть больше 1% местных дорог
Сегодня 11:40
В Сумах открылась выставка, посвященная Чехову
Сегодня 11:00
У Сумах молодь збирають на Андріївські вечорниці
Сегодня 10:26
ПУМБ подал иски к «Сумскому НПО» на $58 млн
Сегодня 09:51
На Сумщине будут судить директора предприятия за загрязнение воздуха
Сегодня 09:33
view counter
view counter

Статьи

Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
Вчера 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
Вчера 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
Вчера 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
06.12.2021 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.