Житель Сумщины усмирил брата кулаками до смерти В Средине-Буде полицейские сообщили о подозрении мужчине, нанесшему брату смертельные телесные повреждения.

Событие произошло в поселке Знобь-Новгородское на Середино-будщине. Сообщение о смерти 34-летнего мужчины в полицию поступило от медиков. По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа полиции.

«Как установили наши сотрудники, накануне между родными братьями произошел конфликт, во время которого 52-летний мужчина нанес родственнику телесные повреждения, от которых тот скончался в «скорой», - комментирует Богдан Романовский, начальник следственного отдела отделения полиции № 1 (Средина-Буда) Шосткинского районного управления полиции.

По словам подозреваемого, в тот вечер брат был в состоянии алкогольного опьянения и стал приставать к домочадцам. Он пытался его успокоить словами, но это не помогло. Агрессивного родственника ему пришлось успокаивать кулаками. После избиения потерпевший якобы лег спать, а уже на следующий вечер его обнаружили без сознания и вызвали медиков.

Как установили соответствующие специалисты, причиной смерти мужчины стала травма головы.

В полиции, по процессуальному руководству Шосткинской местной прокуратуры, мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Окончательное наказание ему будет определен судом.