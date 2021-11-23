Житель Сумщины усмирил брата кулаками до смерти

Событие произошло в поселке Знобь-Новгородское на Середино-будщине. Сообщение о смерти 34-летнего мужчины в полицию поступило от медиков. По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа полиции.
«Как установили наши сотрудники, накануне между родными братьями произошел конфликт, во время которого 52-летний мужчина нанес родственнику телесные повреждения, от которых тот скончался в «скорой», - комментирует Богдан Романовский, начальник следственного отдела отделения полиции № 1 (Средина-Буда) Шосткинского районного управления полиции.
По словам подозреваемого, в тот вечер брат был в состоянии алкогольного опьянения и стал приставать к домочадцам. Он пытался его успокоить словами, но это не помогло. Агрессивного родственника ему пришлось успокаивать кулаками. После избиения потерпевший якобы лег спать, а уже на следующий вечер его обнаружили без сознания и вызвали медиков.
Как установили соответствующие специалисты, причиной смерти мужчины стала травма головы.
В полиции, по процессуальному руководству Шосткинской местной прокуратуры, мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Окончательное наказание ему будет определен судом.
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