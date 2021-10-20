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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:39201

Усиление карантина на новогодние праздники не планируется

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на новогодние праздники в Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения.

«Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется», – сообщил министр в эфире одного из украинских телеканалов.

«В прошлом году в этот период времени была новая волна. Правда, мы после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени».

Чтобы избежать усиления карантина сразу после завершения праздников, Министр попросил украинцев воздержаться от масштабных гуляний и праздновать с родными в изоляции.

Напомним: министр здравоохранения констатировал улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19. В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась. Виктор Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Общество Карантин
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