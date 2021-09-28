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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской ОГА похвастались, что за год отремонтировали чуть больше 1% местных дорог

На Сумщине отремонтировали 100% местных дорог, запланированных на 2021 год, сообщает сайт облгосадминистрации.

Директор областного Департамента развития инфраструктуры Владимир Дудченко сообщил, что в 2021 году капитальным и текущим средним ремонтом отремонтировано 67,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что составляет 100% плана.

Среди наиболее значимых объектов, на которых выполнены ремонтные работы в 2021 году – автомобильные дороги О191705 Шостка – Чаплиевка – Погориловка – Реутинцы (выполнен ремонт на 14,2 км), О191605 Тростянец – Мащанка (3,6 км), О1903 Мирное – Солнечное (3,4 км), мостовой переход на автомобильной дороге О190204 /Р-44/ – Дьяковка – Сапушино – Воробьевка – /Р-44, О191512 Сумы – Старое село (5,1 км).

Также в течение 2021 года капитальный и текущий ремонт улиц и дорог коммунальной собственности на сумму 120,2 млн. грн. произведено в 36 населенных пунктах области, отремонтировано 143,2 тыс. м2 дорожного покрытия (100% к плану).

Как отметил экс-мэр Сум Геннадий Минаев в Фейсбуке, 67,7 км отремонтированных местных дорог составляет всего 1,32% от всех существующих (5135,3 км), так что такими темпами ремонтировать их будут ближайшие 75 лет…

Общество Ремонт дорог
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