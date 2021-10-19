В Сумах открылась выставка, посвященная Чехову

В этом году мастеру кисти исполнилось 85 лет. Его работы, выполненные в основном в свободной манере рисунка штрихом, хорошо известны сумчанам по нескольким выставкам. Экспонировались они и за границей. На протяжении многих лет В.Ратнер посещает и зарисовывает чеховскую Луку.
Міська галерея запрошує з вівторка, 7 грудня, на виставку живопису Дар’ї БЕЗКОСТОЇ «Modjo»....
На сессии 24 ноября Сумской горсовет принял решение о зачислении в коммунальную собственность Сумской громады надгробного сооружения на месте захоронения...
Візуальним центром виставки стала інсталяція «Кулінарна книга: Голодомор 1932-1933», створена за мотивами книги нашого земляка художника-графіка Миколи Бондаренка «Україна-1933: Кулінарна...
З 24 листопада Сумська міська галерея відчиняє двері для бажаючих отримати насолоду яскравим живописом....
20 жовтня у Сумському обласному художньому музеї відкривається виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена....