Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:00350

В Сумах открылась выставка, посвященная Чехову

В Мемориальном доме-музее А.П.Чехова развернута выставка репродукций графических работ «Вся душа моя на Луке», посвященных А.П.Чехову, известного сумского художника Владимира Ратнера.

В этом году мастеру кисти исполнилось 85 лет. Его работы, выполненные в основном в свободной манере рисунка штрихом, хорошо известны сумчанам по нескольким выставкам. Экспонировались они и за границей. На протяжении многих лет В.Ратнер посещает и зарисовывает чеховскую Луку.

Досуг Выставка Лука Ратнер Чехов
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої
Вчера 08:32

Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої

Міська галерея запрошує з вівторка, 7 грудня, на виставку живопису Дар’ї БЕЗКОСТОЇ «Modjo»....

За могилой Чехова в Сумах присмотрят
04.12.2021 16:42

За могилой Чехова в Сумах присмотрят

На сессии 24 ноября Сумской горсовет принял решение о зачислении в коммунальную собственность Сумской громады надгробного сооружения на месте захоронения...

В Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, приурочена пам’яті жертв Голодоморів
26.11.2021 14:08

В Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, приурочена пам’яті жертв Голодоморів

Візуальним центром виставки стала інсталяція «Кулінарна книга: Голодомор 1932-1933», створена за мотивами книги нашого земляка художника-графіка Миколи Бондаренка «Україна-1933: Кулінарна...

Від завтра міська галерея у Сумах знову приймає відвідувачів
23.11.2021 16:18

Від завтра міська галерея у Сумах знову приймає відвідувачів

З 24 листопада Сумська міська галерея відчиняє двері для бажаючих отримати насолоду яскравим живописом....

У Сумах покажуть «Забутий залишок минулого буття»
19.10.2021 09:26

У Сумах покажуть «Забутий залишок минулого буття»

20 жовтня у Сумському обласному художньому музеї відкривається виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 274 человек
Сегодня 08:52
На Сумщине водитель уплатит штраф за то, что врезался в корову
Сегодня 13:33
В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 13:30
На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст
Сегодня 13:13
В Сумах не работает светофор на перекрестке ул. Харьковская и ул. Героев Сумщины
Сегодня 12:56
Усиление карантина на новогодние праздники не планируется
Сегодня 12:39
Житель Сумщины усмирил брата кулаками до смерти
Сегодня 12:07
В Сумской ОГА похвастались, что за год отремонтировали чуть больше 1% местных дорог
Сегодня 11:40
В Сумах открылась выставка, посвященная Чехову
Сегодня 11:00
У Сумах молодь збирають на Андріївські вечорниці
Сегодня 10:26
ПУМБ подал иски к «Сумскому НПО» на $58 млн
Сегодня 09:51
На Сумщине будут судить директора предприятия за загрязнение воздуха
Сегодня 09:33
view counter
view counter

Статьи

Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
Вчера 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
Вчера 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
Вчера 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
06.12.2021 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.