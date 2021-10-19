В Сумах открылась выставка, посвященная Чехову В Мемориальном доме-музее А.П.Чехова развернута выставка репродукций графических работ «Вся душа моя на Луке», посвященных А.П.Чехову, известного сумского художника Владимира Ратнера.

В этом году мастеру кисти исполнилось 85 лет. Его работы, выполненные в основном в свободной манере рисунка штрихом, хорошо известны сумчанам по нескольким выставкам. Экспонировались они и за границей. На протяжении многих лет В.Ратнер посещает и зарисовывает чеховскую Луку.