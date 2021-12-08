На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 274 человек

По состоянию на 8 декабря за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 127 224 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2666 летальных исходов, за минувшие сутки – 18 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 117 878 человек, из них за минувшие сутки – 759 (Конотопский р-н – 110, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 126, Сумской р-н – 402, Шосткинский р -н – 116).
COVID-19 подтвердили у 151 человека (Конотопский р-н – 41, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...
Сейчас уровень заболеваемости, как и летальности снижается. Так, за последнюю неделю COVID-19 заболело 2217 жителей Сумщины против 2510 за предыдущий...
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 99 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 4, Сумской р-н –...