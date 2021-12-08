На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 274 человек COVID-19 подтвердили у 274 человек (Конотопский р-н – 46, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 29, Сумской р-н – 185, Шосткинский р-н – 8).

По состоянию на 8 декабря за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 127 224 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2666 летальных исходов, за минувшие сутки – 18 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 117 878 человек, из них за минувшие сутки – 759 (Конотопский р-н – 110, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 126, Сумской р-н – 402, Шосткинский р -н – 116).