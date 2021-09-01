В центре Сум вооруженный 17-летний рецидивист с подельником отобрал телефон у подростка 6 декабря, в центре города, двое злоумышленников безосновательно прицепились к подростку и угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него мобильный телефон.

Вчера около 20 часов в Сумское районное управление полиции обратилась 34-летняя женщина, и сообщила, что в отношении ее несовершеннолетнего сына было совершено преступление.

Шестнадцатилетний потерпевший рассказал правоохранителям, что в районе улицы Кооперативной, где он гулял, к нему безосновательно прицепились двое юношей, отвели в сторону, подальше от людских глаз, и угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали мобильный телефон.

Получив уведомление о преступлении и узнав приметы злоумышленников, оперативники криминальной полиции начали розыск разбойников, и около 23 часов задержали их.

Ими оказались 17-летний и 19-летний жители областного центра. Младший из злоумышленников уже был судим по ч. 1 ст. 162 «Нарушение неприкосновенности жилья» и ч.2 ст. 189 «Вымогательствол» Уголовного кодекса Украины. Оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.