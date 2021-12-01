Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:45200

В Шостке на переходе сбили сразу двух пешеходов.

Сегодня вечером, 7 декабря, по ул. Воронежской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили на месте ДТП сотрудники полиции, водитель автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу. Об их состоянии информации пока нет.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В центре Сум произошло ДТП, которое виновник «не заметил» (видео)
Сегодня 18:04

В центре Сум произошло ДТП, которое виновник «не заметил» (видео)

Автопроисшествие произошло в переулке Терезова....

В Сумах столкнулись грузовик и легковушка
Сегодня 15:20

В Сумах столкнулись грузовик и легковушка

Вчера на улице Ремесленной произошло приключение с участием автомобилей DAF и Dacia Logan....

На Сумщине перевернулся грузовик с туалетной бумагой
Вчера 21:22

На Сумщине перевернулся грузовик с туалетной бумагой

У Алтыновки Конотопского района перевернулся прицеп с туалетной бумагой....

На Сумщине сбили насмерть пешехода
Вчера 20:27

На Сумщине сбили насмерть пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия у села Реутинцы, что на Кролеветчине, пешеход погиб на месте происшествия....

Подробности жуткой аварии в Тростянце от патрульных
04.12.2021 21:33

Подробности жуткой аварии в Тростянце от патрульных

В результате ДТП на автодороге Н 12 Сумы — Полтава травмированы два человека....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 151 человека
Сегодня 08:54
В Шостке на переходе сбили сразу двух пешеходов.
Сегодня 20:45
В центре Сум произошло ДТП, которое виновник «не заметил» (видео)
Сегодня 18:04
На «Сумском НПО» выявили больше сотни нарушений, которые угрожают жизни и здоровью работников
Сегодня 17:32
Отдел транспорта предоставил расписание 51-й маршрутки
Сегодня 16:50
В Сумах полицейские спасли лудомана от самоубийства (видео)
Сегодня 16:17
В Лебедине полицейские обнаружили мужчину, который находился в розыске
Сегодня 15:44
В Сумах столкнулись грузовик и легковушка
Сегодня 15:20
Сумской отдел транспорта отказывается контролировать работу перевозчиков
Сегодня 14:40
На Сумщине проводят опрос молодежи о состоянии молодежной политики
Сегодня 14:00
Девятая сессия Сумского областного совета состоится 17 декабря
Сегодня 13:20
Що таке натуральні продукти та чому їх потрібно їсти ®
Сегодня 12:57
view counter
view counter

Статьи

Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
Сегодня 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
Сегодня 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
Сегодня 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
Вчера 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
Вчера 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
Вчера 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
Вчера 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.