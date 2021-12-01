В Шостке на переходе сбили сразу двух пешеходов. Сегодня вечером, 7 декабря, по ул. Воронежской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили на месте ДТП сотрудники полиции, водитель автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу. Об их состоянии информации пока нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.