Как сообщили на месте ДТП сотрудники полиции, водитель автомобиля ВАЗ на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу. Об их состоянии информации пока нет.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.
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