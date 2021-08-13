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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить директора предприятия за загрязнение воздуха

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении технического директора Общества с ограниченной ответственностью, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб государству в размере более 430 тыс. грн (ч.2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, отвечая за соблюдение требований экологического и природоохранного законодательства на предприятии, допустил сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без необходимого разрешения. Согласно расчету Государственной инспекции по охране окружающей природной среды Сумской области, в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с февраля 2020 по февраль 2021 года государству причинен ущерб на сумму 430 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками следственного отделения полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Загрязнение воздуха
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