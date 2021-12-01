В центре Сум произошло ДТП, которое виновник «не заметил» (видео) Автопроисшествие произошло в переулке Терезова.

65-летний водитель Dacia Logan при движении задним ходом не удостоверился в безопасности своего маневра и, как следствие, допустил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Camry. В дальнейшем вождь Dacia Logan, не останавливаясь, покинул место происшествия.

По имеющимся видеозаписям полицейские разыскали автомобиль и его водителя. Он сообщил, что просто не почувствовал факта наезда, поэтому и поехал дальше.

На него инспекторы составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

С начала года патрульные разыскали и составили соответствующие материалы почти на 230 водителей, которые покидали место происшествия.

Напоминаем, что оставление места ДТП влечет ответственность — штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест сроком от десяти до пятнадцати суток.