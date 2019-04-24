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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах полицейские спасли лудомана от самоубийства (видео)

Семейные проблемы едва не стали причиной необдуманного шага 23-летнего парня. К счастью, ему помешали сотрудники полиции.

Около 18:00 за помощью в полицию обратилась сумчанка и сообщила, что ее муж пытается укоротить себе жизнь: лег на рельсы и ждет поезда.

В считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области.

Найти парня в темное время суток оказалось нелегко, тем более что последний решил избавиться от жизни прыгнув с высоты. Для этого поднялся на недостроенный мост над рельсами.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям правоохранителям удалось помешать намерениям потенциального самоубийцы. Тихо подойдя сзади, полицейские схватили за одежду мужчину, который уже собирался прыгать.

Оправившись, парень рассказал, что причиной его действий стала семейная ссора из-за его увлечения азартными онлайн-играми. После очередного проигрыша жена, забрав ребенка, ушла жить к родителям. Муж пытался вернуть ее, и, хотя сумма проигрыша была небольшая, всего 60 гривен, женщина категорически не хотела возвращаться.

После долгих разговоров со стражами порядка молодой человек согласился, что его поступок был ошибкой.

Полицейские вызвали на место происшествия медиков. Жизни парня ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Попытка самоубийства
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