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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:44255

В Лебедине полицейские обнаружили мужчину, который находился в розыске

Во время патрулирования сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили транспортное средство, водитель которого нарушил ПДД. В ходе проверки оказалось, что водитель находится в розыске за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Патрулируя одну с улиц города Лебедин, работники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции №3 (г. Лебедин) остановили автомобиль ВАЗ-2121 за нарушение Правил дорожного движения. За рулем авто находился 52-летний мужчина.

Проверив его по полицейским базам данных, оказалось, что он с сентября этого года находится в розыске полицейскими Киевской области за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Мужчина был задержан и передан полицейским ГУНП в Киевской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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