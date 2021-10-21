Сумской отдел транспорта отказывается контролировать работу перевозчиков Такой вывод можно сделать из ответа отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета на жалобу сумчанина Андрея Кружило относительно ненадлежащей работы маршрута № 56.

Ответ чиновников выложил в Фейсбуке сам жалобщик.

«Получил ответ о движении транспорта. Уважаемый Александр Лысенко, это просто издевательство, не понимаю, зачем нам нужен отдел транспорта? Чтобы доводить перевозчикам факты и жалобы граждан или для контроля движения и надлежащего реагирования?

Обращение к перевозчику отделом транспорта не является его проверкой. По моему мнению, маршрутка, которая выходит на рейс, должна быть исправна и ездить по графику, не может во всех маршрутках сломаться одновременно GPS (скриншот прилагается). Если на маршруте случаются систематические случаи выхода из строя оборудования, возможно, нужно начать проверку подвижного состава?», - написал сумчанин и добавил скан ответа чиновников:

«На Вашу жалобу от 11.11.2021 о нарушении графиков движения на маршруте № 56 «Анновка – Химгородок» и ненадлежащей работе системы GPS на данном маршруте сообщаем следующее.

Факты, изложенные в обращении, доведены до руководства ООО «Сумыпастранс», обслуживающего данный маршрут.

По сообщению перевозчика, автобусы на маршруте № 56 работают согласно договорам, но руководство предприятия не исключает возможных незначительных отклонений от графиков движения автобусов по техническим причинам или из-за загрузки автомобильных дорог.

Что касается работы GPS-мониторинга транспортных средств на маршруте № 56, руководство ООО «Сумыпастранс» сообщает, что на предприятии постоянно ведется контроль за работой GPS-трекеров. Постоянно ремонтируются вышедшие из строя приборы и налаживается работа в этом направлении. К сожалению, совокупность производственных факторов, в том числе: вмешательство водителей, выход из строя приборов, а также невозможность отремонтировать или отладить прибор немедленно, учитывая, что ремонт приборов производится в ночную смену в то время, когда автобусы находятся на стоянке, все это приводит к нарушению нормальной работы системы. Руководство ООО «Сумипастранс» будет и дальше прилагать башни усилий для улучшения работы системы GPS-мониторинга транспортных средств на маршрутах, которые обслуживает предприятие», - говорится в ответе.