На Сумщине проводят опрос молодежи о состоянии молодежной политики

С целью развития эффективной молодежной политики и осуществления качественной молодежной работы, которые базировались бы на непосредственных нуждах молодежи, управление молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации в сотрудничестве со специалистами Государственного института молодежной и семейной политики и тренерами программы «Молодежный работник» проводит опрос по интересам и нужд молодежи Сумской области.
Анкета находится по ссылке https://cutt.ly/IYpuxFU.
Результаты опроса будут использованы при планировании областных мероприятий и позволят обеспечить соответствие этих мероприятий потребностям молодежи.
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