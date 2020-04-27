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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине проводят опрос молодежи о состоянии молодежной политики

Управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации проводят опрос молодежи о состоянии молодежной политики.

С целью развития эффективной молодежной политики и осуществления качественной молодежной работы, которые базировались бы на непосредственных нуждах молодежи, управление молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации в сотрудничестве со специалистами Государственного института молодежной и семейной политики и тренерами программы «Молодежный работник» проводит опрос по интересам и нужд молодежи Сумской области.

Анкета находится по ссылке https://cutt.ly/IYpuxFU.

Результаты опроса будут использованы при планировании областных мероприятий и позволят обеспечить соответствие этих мероприятий потребностям молодежи.

Общество Молодежная политика Молодежь Опрос
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