На Сумщине проводят опрос молодежи о состоянии молодежной политики Управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации проводят опрос молодежи о состоянии молодежной политики.

С целью развития эффективной молодежной политики и осуществления качественной молодежной работы, которые базировались бы на непосредственных нуждах молодежи, управление молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации в сотрудничестве со специалистами Государственного института молодежной и семейной политики и тренерами программы «Молодежный работник» проводит опрос по интересам и нужд молодежи Сумской области.

Анкета находится по ссылке https://cutt.ly/IYpuxFU.

Результаты опроса будут использованы при планировании областных мероприятий и позволят обеспечить соответствие этих мероприятий потребностям молодежи.