У Сумах молодь збирають на Андріївські вечорниці

Учасники поринуть у світ українських традицій. У програмі: запальні танці, конкурси, ворожіння, частування варениками, рок-хіти у виконанні гурту«5 Годин до світанку» тощо.
Вечорниці проходитимуть у приміщенні міського центру дозвілля молоді за адресою: вул. Леваневського, 26.
Для участі необхідно заповнити анкету.
Кількість місць обмежена.
Тел. для довідок: (099)3387899 (Катерина), (050)8405460 (Олександра).
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Традиційно з вечора на 13 грудня в Україні, зокрема на території Слобожанщини, проводилися Вечорниці. Це свято було для молоді, саме...