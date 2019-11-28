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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах молодь збирають на Андріївські вечорниці

Сумський осередок ВГО «Молодий Народний Рух» запрошує молодь у неділю, 12 грудня, до КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» на Андріївські вечорниці.

Учасники поринуть у світ українських традицій. У програмі: запальні танці, конкурси, ворожіння, частування варениками, рок-хіти у виконанні гурту«5 Годин до світанку» тощо.

Вечорниці проходитимуть у приміщенні міського центру дозвілля молоді за адресою: вул. Леваневського, 26.

Для участі необхідно заповнити анкету.

Кількість місць обмежена.

Тел. для довідок: (099)3387899 (Катерина), (050)8405460 (Олександра).

Досуг Вечорниці
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