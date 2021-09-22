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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:34210

Бюджетная сессия Сумского горсовета пройдет 22 декабря

Мэр Сум Александр Лысенко собирает очередную сессию городского совета через две недели.

Согласно распоряжению мэра Сум, очередная сессия городского совета состоится в среду, 22 декабря.

Заседание будет проходить в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начало – 9 часов.

Городские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, о бюджете Сумской городской территориальной громады на 2022 год, о Программе экономического и социального развития Сумской городской территориальной громады на 2022-2024 годы, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Политика Сессия горсовета
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