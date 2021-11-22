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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пьянка закончилась убийством

Полицейские сообщили о подозрении мужчине за причинение смертельных телесных повреждений своему собутыльнику.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Боромля Ахтырского района обнаружен труп мужчины. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством.

Как выяснили правоохранители, двое знакомых распивали алкогольные напитки. Вдруг между ними возник конфликт, переросший в драку. В результате которой 64-летний мужчина нанес 51-летнему хозяину тяжелые телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

Следователи отделения полиции №1 (г. Тростянец) ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 64-летнему злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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