На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 151 человека COVID-19 подтвердили у 151 человека (Конотопский р-н – 41, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 17, Сумской р-н – 77, Шосткинский р-н – 4).

По состоянию на 7 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 950 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2648 летальных исходов, за минувшие сутки – 25 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 15, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 117 119 человек, из них за прошедшие сутки – 475 (Конотопский р-н – 14, Ахтырский р-н – 35, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 332, Шосткинский р -н – 38).