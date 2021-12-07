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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 151 человека

COVID-19 подтвердили у 151 человека (Конотопский р-н – 41, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 17, Сумской р-н – 77, Шосткинский р-н – 4).

По состоянию на 7 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 950 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2648 летальных исходов, за минувшие сутки – 25 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 15, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 117 119 человек, из них за прошедшие сутки – 475 (Конотопский р-н – 14, Ахтырский р-н – 35, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 332, Шосткинский р -н – 38).

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Общество Коронавирус
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