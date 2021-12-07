На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 151 человека

По состоянию на 7 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 950 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2648 летальных исходов, за минувшие сутки – 25 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 15, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 117 119 человек, из них за прошедшие сутки – 475 (Конотопский р-н – 14, Ахтырский р-н – 35, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 332, Шосткинский р -н – 38).
Сейчас уровень заболеваемости, как и летальности снижается. Так, за последнюю неделю COVID-19 заболело 2217 жителей Сумщины против 2510 за предыдущий...
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 6 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 99 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 11, Роменский р-н – 4, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 285 человек (Конотопский р-н – 33, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 26, Сумской р-н –...