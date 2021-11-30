МСК «Сумчанка» продолжает лидировать

Результаты третьего игрового дня:
МСК «Сумчанка» 7:0 Сумская ОДЮСШ-КСД
МСК «Сумчанка» 13:2 СДЮСШОР «Динамо» Сумы
СДЮШОР «Динамо» 1:9 Бориспольская ДЮСШ
«ИФК СумГПУ» Сумы 2:7 «Динамо» Сумы
«ИФК СумГПУ» 1:1 (бул. 3:1) СОДЮСШ-КСД
Бориспольская ДЮСШ 2:4 «Динамо»
Турнирная таблица после второго тура:
1. МСК «Сумчанка» - 40 очков
2. «Динамо» - 34 очка
3. Бориспольская ДЮСШ – 28 очков
4. СОДЮСШ-КСД - 18 очков
5. ИФК СумГПУ – 15 очков
6. СДЮСШОР «Динамо» – 15 очков
Заключительный третий тур состоится в конце января-начале февраля 2022 г.
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