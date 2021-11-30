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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:37153

МСК «Сумчанка» продолжает лидировать

6 декабря в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

Результаты третьего игрового дня:

МСК «Сумчанка» 7:0 Сумская ОДЮСШ-КСД

МСК «Сумчанка» 13:2 СДЮСШОР «Динамо» Сумы

СДЮШОР «Динамо» 1:9 Бориспольская ДЮСШ

«ИФК СумГПУ» Сумы 2:7 «Динамо» Сумы

«ИФК СумГПУ» 1:1 (бул. 3:1) СОДЮСШ-КСД

Бориспольская ДЮСШ 2:4 «Динамо»

Турнирная таблица после второго тура:

1. МСК «Сумчанка» - 40 очков

2. «Динамо» - 34 очка

3. Бориспольская ДЮСШ – 28 очков

4. СОДЮСШ-КСД - 18 очков

5. ИФК СумГПУ – 15 очков

6. СДЮСШОР «Динамо» – 15 очков

Заключительный третий тур состоится в конце января-начале февраля 2022 г.

Спорт Индорхоккей
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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