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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:50254

В Лебедине пьяный водитель пытался подкупить полицейских (видео)

Чтобы избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду.

Патрулируя город Лебедин, работники группы реагирования патрульной полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ-2101, за рулем которого находился 57-летний мужчина. В ходе общения полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. За не привлечение к административной ответственности мужчина предложил полицейским 6000 гривен «откупного».

Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу по документированию правонарушения.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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