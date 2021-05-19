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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах полицейские поймали продавщицу нелегальных сигарет

Сотрудники Управления превентивной деятельности разоблачили женщину, которая сбывала табачные изделия без марок акцизного налога.

Напомним, что на территории Украины продлен комплекс мер по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий.

В рамках проведения указанных профилактических мероприятий полицейские заметили у входа в один из рынков Сум женщину, которая занималась розничной торговлей сигаретами из рук. Как оказалось, товар, сбытом которого она занималась, не имел марок акцизного налога.

Правоохранители изъяли у 50-летней женщины более 1500 пачек контрафактных сигарет. В настоящее время работа полицейских направлена на установление каналов снабжения.

В отношении гражданки работники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 156 КУоАП «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Подакцизные товары
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