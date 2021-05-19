В Сумах полицейские поймали продавщицу нелегальных сигарет

Напомним, что на территории Украины продлен комплекс мер по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий.
В рамках проведения указанных профилактических мероприятий полицейские заметили у входа в один из рынков Сум женщину, которая занималась розничной торговлей сигаретами из рук. Как оказалось, товар, сбытом которого она занималась, не имел марок акцизного налога.
Правоохранители изъяли у 50-летней женщины более 1500 пачек контрафактных сигарет. В настоящее время работа полицейских направлена на установление каналов снабжения.
В отношении гражданки работники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 156 КУоАП «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания».
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 200 гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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