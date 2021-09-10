Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:39136

На Сумщине проверят законность использования земель

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил профильным структурам вместе с правоохранительными органами проверить законность использования земель сельскохозяйственного назначения на территории громад.

Дмитрий Живицкий инициировал проведение совместно с представителями Нацполиции и других правоохранительных органов выездных «кустовых» совещаний во всех районах области по соблюдению законности в сфере использования земель и других вопросов обеспечения правопорядка в регионе.

По его словам, земля остается самым большим природным ресурсом, который дает возможность для развития громад. Однако в области есть угодья, которые используются без уплаты налогов в бюджет, а это недополученные миллионы гривен средств.

«Такой практики больше не будет, ведь земля Сумщины должна работать на жителей области, налоги и вычеты за пользование сельскохозяйственными угодьями должны в полном объеме поступать в бюджеты всех уровней», – подчеркнул глава облгосадминистрации.

Как доложил на аппаратном совещании директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак, по результатам последнего мониторинга, территориальные общины Роменского и Сумского районов имеют 90-100% использования сельскохозяйственных угодий, Конотопского – 84%, Ахтырского – 76%, Шосткинского – 37%.

Учитывая это, есть вопросы к громадам по использованию неистребованных и ненаследуемых земельных участков, оформлению должным образом земель, которые находятся в единых массивах и относятся к категории полевых дорог. Встречаются также случаи действия соглашений по использованию земель под проценты, не соответствующие реалиям.

«На сегодняшний день местное самоуправление никак не отделено от общегосударственного контекста. Громады не могут функционировать автономно и по своему усмотрению решать, как пользоваться земельными ресурсами. Роль и функция облгосадминистрации состоит в обеспечении устойчивого и успешного социально-экономического развития области в целом. Законность и эффективность использования земель, наполнение бюджетов – задача для всех одна», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Экономика Земля
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумскому горсовету запретили распоряжаться землей
24.11.2021 09:43

Сумскому горсовету запретили распоряжаться землей

Сегодня, 24 ноября, проходит сессия Сумского горсовета....

На Сумщине будут судить секретаря сельсовета за незаконное выделение земли
09.11.2021 13:11

На Сумщине будут судить секретаря сельсовета за незаконное выделение земли

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении секретаря сельского совета, которая, злоупотребляя властью путем внесения...

После 4 лет судов на Сумщине вернули 148 га земли за 30 млн грн
24.09.2021 16:28

После 4 лет судов на Сумщине вернули 148 га земли за 30 млн грн

В государственную собственность возвращено 148 га земли стоимостью 30 млн грн....

На Сумщине в коммунальную собственность возвращено 79 га земли стоимостью 2,8 млн грн
15.09.2021 08:37

На Сумщине в коммунальную собственность возвращено 79 га земли стоимостью 2,8 млн грн

По иску Сумской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признано незаконным предоставление в аренду 13 земельных участков площадью 79...

На Сумщине учебному заведению прокуратура вернула 262 га земли за 30 млн грн
10.09.2021 14:08

На Сумщине учебному заведению прокуратура вернула 262 га земли за 30 млн грн

По иску ювенальных прокуроров Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным договор аренды, поэтому учебному заведению возвращено...

view counter
view counter

Статьи

5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
Вчера 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
Вчера 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
Вчера 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
Вчера 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.