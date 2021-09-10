На Сумщине проверят законность использования земель Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил профильным структурам вместе с правоохранительными органами проверить законность использования земель сельскохозяйственного назначения на территории громад.

Дмитрий Живицкий инициировал проведение совместно с представителями Нацполиции и других правоохранительных органов выездных «кустовых» совещаний во всех районах области по соблюдению законности в сфере использования земель и других вопросов обеспечения правопорядка в регионе.

По его словам, земля остается самым большим природным ресурсом, который дает возможность для развития громад. Однако в области есть угодья, которые используются без уплаты налогов в бюджет, а это недополученные миллионы гривен средств.

«Такой практики больше не будет, ведь земля Сумщины должна работать на жителей области, налоги и вычеты за пользование сельскохозяйственными угодьями должны в полном объеме поступать в бюджеты всех уровней», – подчеркнул глава облгосадминистрации.

Как доложил на аппаратном совещании директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак, по результатам последнего мониторинга, территориальные общины Роменского и Сумского районов имеют 90-100% использования сельскохозяйственных угодий, Конотопского – 84%, Ахтырского – 76%, Шосткинского – 37%.

Учитывая это, есть вопросы к громадам по использованию неистребованных и ненаследуемых земельных участков, оформлению должным образом земель, которые находятся в единых массивах и относятся к категории полевых дорог. Встречаются также случаи действия соглашений по использованию земель под проценты, не соответствующие реалиям.

«На сегодняшний день местное самоуправление никак не отделено от общегосударственного контекста. Громады не могут функционировать автономно и по своему усмотрению решать, как пользоваться земельными ресурсами. Роль и функция облгосадминистрации состоит в обеспечении устойчивого и успешного социально-экономического развития области в целом. Законность и эффективность использования земель, наполнение бюджетов – задача для всех одна», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.