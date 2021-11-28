Сумские футзалисты претендуют на участие в матче всех звезд

В 2021 году зрители снова увидят противостояние между сборными командами «Запада» и «Востока».
В конференцию «Запад» вошли следующие команды: «Ураган», «ХИТ», «Энергия», «Сокол» и «Кардинал-Ривнестандарт».
Конференция «Восток» состоит из представителей команд: «Продэксим», «ДЕ ТРЕЙДИНГ», АФФК «Сумы» и «Viva Cup».
От АФФК «Сумы» претендуют на попадание на игру Денис Зеленкевич, Ясин Эссаргини, Василий Кефа и Александр Сметаненко. Также в претендентах воспитанники сумского футзала: на Западе – Артем Фаренюк («Ураган»), на Востоке – Николай Белоцерковец («Продэксим»), Виталий Катеринин и Виталий Дзюба (оба - «ДЕ ТРЕЙДИНГ»).
9 декабря после завершения голосования болельщиков главные тренеры сборных команд «Востока» и «Запада» выберут по 6 игроков из участников, не попавших в стартовую четверку каждой зоны, а также двух голкиперов.
10 декабря на сайте Ассоциации футзала Украины будут обнародованы стартовая четверка, главный тренер и заявочный лист каждой из команд.
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Выбрать стартовую четвёрку каждой из команд можно по ссылке.
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