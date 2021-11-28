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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:22354

На Сумщине перевернулся грузовик с туалетной бумагой

У Алтыновки Конотопского района перевернулся прицеп с туалетной бумагой.

По свидетельствам очевидцев, на международной трассе Кипти-Бачевск, близ Алтыновки, был обнаружен прицеп к грузовому автомобилю, с номерным регистрационным знаком Словении, транспортировавшим туалетную бумагу, пишет Сайт Кролевца.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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