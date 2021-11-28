На Сумщине перевернулся грузовик с туалетной бумагой

По свидетельствам очевидцев, на международной трассе Кипти-Бачевск, близ Алтыновки, был обнаружен прицеп к грузовому автомобилю, с номерным регистрационным знаком Словении, транспортировавшим туалетную бумагу, пишет Сайт Кролевца.
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