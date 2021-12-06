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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме: пострадали 4 семьи (видео)

6 декабря в 15:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что по ул. Первомайская в с. Коровинцы на Недригайловщине горит жилой дом, в котором проживает 4 семьи.

На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части и отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, в данном доме проживают 23 человека, среди которых 9 взрослых и 14 детей. По словам хозяйки, находясь на улице, она увидела, что в одной из комнат на втором этаже происходит горение. В момент возникновения пожара на первом этаже дома находились 4 ребенка. Взрослые вывели детей в безопасное место на улицу и позвонили по телефону на линию «101».

Огонь быстро распространялся и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений успел охватить кровлю дома по всей площади, а также вещи домашнего обихода, которые находились на втором этаже.

В 15:53 пожар локализовали, спасая первый этаж дома, хозяйственное сооружение и гараж. В 16:59 – пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал. Окончательная причина пожара и его последствия устанавливаются.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 16 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Следует заметить, что недавно спасатели совместно с правоохранителями посещали данное помещение и разъясняли его жителям, какие требования безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить пожара. Данный пример в очередной раз показал, что необходимо прислушаться к советам спасателей, ведь цена безразличия по отношению к соблюдению правил пожарной безопасности слишком дорога, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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