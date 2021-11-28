На Сумщине сбили насмерть пешехода В результате дорожно-транспортного происшествия у села Реутинцы, что на Кролеветчине, пешеход погиб на месте происшествия.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 38-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2103, допустил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений пешеход скончался. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.