На Сумщине сбили насмерть пешехода

Как предварительно установили сотрудники полиции, 38-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2103, допустил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений пешеход скончался.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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