Сумские чирлидерши выиграли Кубок Украины

Маленькие сумские звездочки из школы «Flashlight» стали золотыми призерами Кубка Украины.
Подготовила спортсменок тренер Оксана Жук.
26 сентября воспитанницы кружка «чирлидинг» (руководитель А.Кравченко) Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью приняли участие в...
30 ноября воспитанники тростянецкой народного акробатической студии «Эдельвейс» (рук. Никифорова Л.В.) приняли участие в Кубке черлидеров Украины в г. Киев....
29 апреля прошёл открытый турнир в г.Боярка Киевской обл. «Звезды черлидинга»....
14-15 апреля во Львове проходил чемпионат Украины среди школьников и студентов по чирлидингу....
24 марта прошёл открытый чемпионат г. Полтава по чирлидингу....