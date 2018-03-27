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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:13195

Сумские чирлидерши выиграли Кубок Украины

На выходных Харьков принимал Кубок Украины по чирлидингу.

Маленькие сумские звездочки из школы «Flashlight» стали золотыми призерами Кубка Украины.

Подготовила спортсменок тренер Оксана Жук.

Спорт Чирлидинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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