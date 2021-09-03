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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:42367

На Сумщине пограничники обнаружили коллекцию швейцарских часов, переданную из Москвы

В пункте пропуска «Бачевск» на границе с РФ пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили коллекцию швейцарских часов.

Во время осмотра микроавтобуса марки «Mercedes Sprinter» пограничный наряд с помощью металлоискателя в багажном отделении обнаружил коллекцию наручных часов с маркировкой известных швейцарских брендов: 6 часов «ROLEX» и 2 – «RICHARD MILLE».

46-летний водитель, гражданин Молдовы, объяснил правоохранителям, что сумку в качестве передачи ему предоставила неизвестное лицо в г. Москва, которое он должен был доставить в Молдову. О нахождении в ней обнаруженного товара ему якобы ничего не известно.

Выясняются все обстоятельства перемещения товара.

Право Граница контрабанда
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