На Сумщине пограничники обнаружили коллекцию швейцарских часов, переданную из Москвы

Во время осмотра микроавтобуса марки «Mercedes Sprinter» пограничный наряд с помощью металлоискателя в багажном отделении обнаружил коллекцию наручных часов с маркировкой известных швейцарских брендов: 6 часов «ROLEX» и 2 – «RICHARD MILLE».
46-летний водитель, гражданин Молдовы, объяснил правоохранителям, что сумку в качестве передачи ему предоставила неизвестное лицо в г. Москва, которое он должен был доставить в Молдову. О нахождении в ней обнаруженного товара ему якобы ничего не известно.
Выясняются все обстоятельства перемещения товара.
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