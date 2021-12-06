В Ромнах в результате пожара травмирован мужчина

О пожаре сообщил владелец, ощутивший резкий запах дыма внутри помещения. На место происшествия был направлен дежурный араул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяин, 1990 года рождения, пытался самостоятельно обуздать возгорание, но получил травмы, после чего скорая доставила его в реанимационное отделение Роменской ЦРБ.
На момент прибытия пожарных гараж и автомобиль ВАЗ 2109, находившийся внутри, был почти полностью охвачен огнем, образовалась угроза перекидывания огня на рядом расположенное хозяйственное сооружение и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 500 м от очага горения.
В 19:32 возгорание локализовали, а в 20:00 – израсходовав на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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